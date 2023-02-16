Суд в Твери заочно арестовал координатора движения «Голос» по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента»

Московский районный суд Твери заочно арестовал координатора движения «Голос» и ведущего ютуб-канала Avtozak LIVE Артема Важенкова по делу о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (ч.2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщает «Дождь».

«Конечно, врать не буду, это весьма неприятно, когда возбуждают уголовное дело, объявляют в розыск, выносят заочное решение об аресте, — конечно, это влечет за собой целый ряд возможных неприятных последствий. Ну что поделать, раз в России сложился фашизм — придется как-то с этим бороться и терпеть те неприятности, которые сейчас возникают у многих людей. Так что буду жить как прежде и готовиться к акции, посвященной годовщине войны», — сказал Важенков «Дождю».

Дело против Важенкова возбудили 7 января. Как отмечал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это первое в России дело о неисполнении обязанностей «иностранного агента».