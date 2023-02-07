В России возбудили первое уголовное дело за неисполнение обязанностей «иноагента» против ведущего Avtozak LIVE Артема Важенкова

Следственный комитет в Тверской области возбудил первое в России уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (ч.2 ст.330.1 УК). Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уголовное дело возбудили против ведущего ютуб-канала Avtozak LIVE и координатора «Голоса» Артема Важенкова.

«Этого следовало ожидать. Я стал первым, против кого возбудили это уголовное дело. Мне кажется, это связано, в том числе, с тем, что я активно занимаюсь проблематикой, фактом существования такого позорного явления как иностранные агенты в Российской Федерации», — рассказал Важенков.

Артема хотят привлечь к уголовной ответственности, так как он ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей «иностранного агента».