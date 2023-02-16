СК возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после гибели срочника

Военный следственный отдел Следственного комитета (СК) по Владимирскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту смерти солдата-срочника Сергея Гридина. Об этом «Новой газете Европа» со ссылкой на адвоката рассказала сестра погибшего Валерия.

По ее словам, дело было возбуждено по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК). В следственном отделе СК не ответили на вопрос «Новой-Европа» о возбуждении дела.

Накануне стало известно, что срочник из Коми Сергей Гридин покончил с собой в воинской части. В записке, которую молодой человек, предположительно, написал перед смертью, говорилось, что его «вписали в ротацию на Украину». «Принял решение умереть здесь на родной земле, без чужой крови на руках», — написал автор записки.

По словам сестры Гридина, «он планировал комиссоваться» (уволиться в запас по состоянию здоровья. — Прим. ред.).

«В Москве ему поставили диагноз "абиотрофия сетчатки" — это редкое дегенеративное поражение сетчатой оболочки глаза, которое передается по наследству. Ему по почте тетя с папой присылали оригинальные документы с обследования. В части ему делали курс уколов и таблеток. А потом оригинальные документы с обследованием куда-то пропали», — рассказала Валерия.

Гридин служил во 2-й понтонной роте воинской части №11361 в Подмосковье, а в декабре прошлого года его перевели в часть №11361-4 в городе Муром Владимирской области.