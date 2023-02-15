«Решил умереть на родной земле, без чужой крови на руках»: срочник из Коми покончил с собой в воинской части

20-летний срочник из Коми Сергей Гридин покончил с собой в военной части в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал «МОБИЛИЗАЦИЯ I Новости I Что делать?», информацию родственники погибшего подтвердили изданию «7х7».
По информации телеграм канала, 10 февраля сослуживцы нашли Гридина повешенным на ремне. Молодой человек служил во 2-й понтонной роте воинской части №11361, утверждается в сообщении.
В распоряжении «7х7» оказалось фото записки, которую, предположительно, Гридин написал перед смертью. Обе родственницы молодого человека подтвердили, что почерк похож на его.
Фото: «7х7»
В записке говорится, что накануне Гридина «вписали в ротацию на Украину». Там также указано, что он якобы попросил оставить его в пункте постоянной дислокации, поскольку «из его роты оттуда еще никто не возвращался», но после этого командир и сержанты якобы «не давали ему прохода своими издевательствами».
«Принял решение умереть здесь на родной земле, без чужой крови на руках», — написал автор записки.
В конце октября 2022 года в Генштабе РФ пообещали, что срочников осеннего призыва не будут отправлять на войну и службу в оккупированные регионы.