СБУ заявила о национализации предприятий Олега Дерипаски стоимостью 27 млн долларов

По данным спецслужбы, таким образом он пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

«Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины», — говорится в заявлении СБУ.

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших Олегу Дерипаске. Об этом сообщила Служба безопасноти Украины (СБУ).

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30 января Офис генерального прокурора Украины сообщил об аресте 32 млн гривен ($870 тысяч) на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего российскому предпринимателю, против которого ранее в стране были введены санкции.

«По ходатайству Офиса генерального прокурора арестовано 32 млн гривен крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы», — говорится в заявлении.

Имя российского олигарха не уточняется, однако ранее в Украине заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски.