В Украине арестовали $870 тысяч на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего Дерипаске

Офис генерального прокурора Украины сообщил об аресте 32 млн гривен ($870 тысяч) на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего российскому предпринимателю, против которого ранее в стране были введены санкции. Об этом говорится в сообщении, опубликованнов в телеграм-канале ведомства.

«По ходатайству Офиса генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы», — говорится в заявлении.

Имя российского олигарха не уточняется, однако ранее в Украине заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски.

«В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения явилось отмывание денег в интересах президента государства-агрессора», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Российский холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, при этом группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности российского оборонно-промышленного комплекса и поставляет продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.

«На сегодня общая стоимость арестованных активов [предприятия] превышает 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.