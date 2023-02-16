Politico: послы стран ЕС не согласовали новый пакет санкций против России из-за синтетического каучука

Послы стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать новый, десятый пакет санкций против России на вчерашней встрече в Брюсселе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Поводом для разногласий стали планы ограничить импорт из России синтетического каучука, который используется в автомобильной промышленности, в том числе для производства шин и сцеплений.

Как отмечает Politico, в 2021 году Россия экспортировала синтетический каучук почти на $2 млрд, $700 млн из них пришлось на ЕС.

Идею запретить импорт этого сырья поддержала Польша, в то время как Италия и Германия «скептически относятся» к введению такого ограничения.