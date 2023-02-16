Politico: послы стран ЕС не согласовали новый пакет санкций против России из-за синтетического каучука

Послы стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать новый, десятый пакет санкций против России на вчерашней встрече в Брюсселе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
Поводом для разногласий стали планы ограничить импорт из России синтетического каучука, который используется в автомобильной промышленности, в том числе для производства шин и сцеплений.
Как отмечает Politico, в 2021 году Россия экспортировала синтетический каучук почти на $2 млрд, $700 млн из них пришлось на ЕС.
Идею запретить импорт этого сырья поддержала Польша, в то время как Италия и Германия «скептически относятся» к введению такого ограничения.
Накануне Bloomberg сообщал, что ЕС в новом санкционном пакете может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).
По данным агентства, ЕС намерен заставить банки разгласить информацию об активах Центрального банка. Получение данных об этих и других госактивах, находящихся под санкциями, рассматривается как первый шаг к «изучению вариантов потенциального использования этих средств в восстановлении Украины».