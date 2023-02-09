Как Россия изменилась за год войны?

Почти год Россия воюет с Украиной. Все это время западные страны вводят санкции, которые, как казалось в начале, должны были разрушить привычную жизнь россиян.
Но страна смогла адаптироваться, пусть и не во всех сферах. Голливудские премьеры теперь показывают нелегально, вместо потока корейских и немецких машин теперь китайские и иранские, а известные бренды одежды и техники можно купить на маркетплейсах благодаря параллельному импорту.
Вместе с экспертами мы обсудили изменение в политике, кино, экономике, спорте, авторынке, медицине, туризме, рынке недвижимости, образовании и психологии.
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