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Как Россия изменилась за год войны?

Исследование «Новой газеты Европа»

Почти год Россия воюет с Украиной. Все это время западные страны вводят санкции, которые, как казалось в начале, должны были разрушить привычную жизнь россиян.

Но страна смогла адаптироваться, пусть и не во всех сферах. Голливудские премьеры теперь показывают нелегально, вместо потока корейских и немецких машин теперь китайские и иранские, а известные бренды одежды и техники можно купить на маркетплейсах благодаря параллельному импорту.

Вместе с экспертами мы обсудили изменение в политике, кино, экономике, спорте, авторынке, медицине, туризме, рынке недвижимости, образовании и психологии.

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