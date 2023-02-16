Госдума прекратила действие в России устава Совета Европы и международных договоров между Москвой и организацией

Государственная дума прекратила действие в России устава Совета Европы и 20 договоров с организацией, передает ТАСС.

Всего денонсируют 21 документ, среди них — Европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и т. д.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что прекращение действия, в частности, Европейской конвенции по правам человека не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России.

Законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы внес в Госдуму президент Владимир Путин.

«Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 млн евро. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации — с 1 января по 15 марта 2022 года. Общая сумма составила около 5,7 млн евро», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

16 марта прошлого года Россия перестала быть членом Совета Европы по решению ПАСЕ.