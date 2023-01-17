Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, следует из базы данных.

16 марта прошлого года Россия перестала быть членом Совета Европы по решению ПАСЕ. В связи с этим Путин предлагает считать прекратившими действие 21 международный договор. В их числе – Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы и несколько протоколов к нему.

«Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 млн евро. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации — с 1 января по 15 марта 2022 года. Общая сумма составила около 5,7 млн евро», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство России предложило денонсировать данные международные договоры в конце декабря прошлого года.