В Латвии задержали студентку СПбГУ и активистку партии «Русский союз Латвии» Татьяну Андриец

Служба госбезопасности Латвии сообщила о задержании 22-летней студентки СПбГУ и активистки партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) Татьяны Андриец. Об этом пишет Delfi.

Портал уточняет, что факт задержания активистки подтвердил сопредседатель правления РСЛ Мирослав Митрофанов, в Службе госбезопасности рассказали о задержании, не называя имен. Там заявили, что задержана «прокремлевская активистка», связанная с телеграм-каналом «Антифашисты Прибалтики» (Baltijas antifašisti).

«Активистка вместе с другими живущими сейчас в России латвийцами в рамках начатого 28 ноября 2022 года уголовного процесса подозревается в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвийской Республики», — сообщили в службе.

Знакомые Андриец сообщили, что ночью в квартире ее матери прошел обыск, у нее изъявили все гаджеты. Пока девушка задержана на 48 часов.