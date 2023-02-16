Глава Bellingcat Христо Грозев рассказал, что российская разведка получила доступ к его персональным данным через австрийского офицера

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев, ранее уехавший из Австрии из-за угроз безопасности, рассказал, что российская разведка пыталась получить его личные данные. Об этом Грозев сообщил изданию Financial Times.
«Мои личные данные были доступны теперь уже бывшему сотруднику [австрийской] службы безопасности по указанию российской разведки», — сказал он.
Австрийские власти посчитали, что журналисту небезопасно находиться в стране, сообщил Грозев.
Сейчас глава Bellingcat находится в Северной Америке.
Христо Грозев вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика. Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выяснили, что группа сотрудников из Института криминалистики ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению.
Ранее журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев был вынужден покинуть Вену после 20 лет жизни из-за возможной угрозы его безопасности.
«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, информаторов и приспешников, чем полицейских», — заявил Грозев.
В России против Грозева возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. В июле ФСБ обвинила его в содействии украинской разведке, которая якобы планировала операцию по угону российских военных самолетов. Служба утверждала, что сотрудники украинской военной разведки пытались «завербовать российских летчиков»: в обмен на помощь им «пообещали денежное вознаграждение» (около $2 млн) и гражданство одной из стран Евросоюза. В декабре 2022 года МВД объявило Грозева в федеральный розыск.