Глава Bellingcat Христо Грозев рассказал, что российская разведка получила доступ к его персональным данным через австрийского офицера

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев, ранее уехавший из Австрии из-за угроз безопасности, рассказал, что российская разведка пыталась получить его личные данные. Об этом Грозев сообщил изданию Financial Times.

«Мои личные данные были доступны теперь уже бывшему сотруднику [австрийской] службы безопасности по указанию российской разведки», — сказал он.

Австрийские власти посчитали, что журналисту небезопасно находиться в стране, сообщил Грозев.

Сейчас глава Bellingcat находится в Северной Америке.

Христо Грозев вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика. Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выяснили, что группа сотрудников из Института криминалистики ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению.