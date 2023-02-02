Главе Bellingcat Христо Грозеву пришлось уехать из Вены из-за возможной угрозы со стороны российских спецслужб

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев был вынужден покинуть Вену после 20 лет жизни из-за возможной угрозы его безопасности. Об этом сам журналист рассказал изданию Falter, выдержки из интервью приводит Moscow Times.
«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, информаторов и приспешников, чем полицейских», — заявил Грозев.
Журналист должен был вернуться в Вену из США, но вынужден был изменить свои планы. Знакомые в разведке предупредили его, что в случае возвращения он может оказаться в опасности.
Христо Грозев вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика. Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выяснили, что группа сотрудников из Института криминалистики ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению.
В России против Грозева возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию.
В июле ФСБ обвинила его в содействии украинской разведке, которая якобы планировала операцию по угону российских военных самолетов. Служба утверждала, что сотрудники украинской военной разведки пытались «завербовать российских летчиков»: в обмен на помощь им «пообещали денежное вознаграждение» (около $2 млн) и гражданство одной из стран Евросоюза.
В декабре 2022 года МВД объявило Грозева в федеральный розыск.