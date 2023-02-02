Главе Bellingcat Христо Грозеву пришлось уехать из Вены из-за возможной угрозы со стороны российских спецслужб

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев был вынужден покинуть Вену после 20 лет жизни из-за возможной угрозы его безопасности. Об этом сам журналист рассказал изданию Falter, выдержки из интервью приводит Moscow Times.

«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, информаторов и приспешников, чем полицейских», — заявил Грозев.

Журналист должен был вернуться в Вену из США, но вынужден был изменить свои планы. Знакомые в разведке предупредили его, что в случае возвращения он может оказаться в опасности.



Христо Грозев вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика. Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выяснили, что группа сотрудников из Института криминалистики ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению.