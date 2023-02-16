Американке, гулявшей с теленком на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет

Миграционная служба столичной полиции запретила въезжать в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина 1988 года рождения не сможет попасть в Россию до 13 февраля 2063 года. Журналистам она рассказала, что решила самостоятельно покинуть РФ.

В отношении Дей также составили протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации»). Он предусматривает наказание в размере до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без него. Однако суд не стал рассматривать материалы, так как нашел в них нарушения.

В суде заявили, что Дей проживала в России без регистрации. Она не знала о том, что это необходимо сделать в соответствии с законодательством РФ.

В начале февраля суд в Москве арестовал зоозащитницу из США Дей на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей за выгул теленка.

«На самом деле иногда мне нравится выгуливать сельскохозяйственных животных, потому что иногда люди мне говорят, что начинают есть меньше мяса, когда встречаются с моими животными. Но сейчас я просто хотела проводить время с ней», — сказала она журналистам.

ТАСС пишет, что ранее Дей выгуливала барана в Варшаве, а в 2019 году она жила в Лондоне, где спасла свинью от забоя и поселила ее в своей квартире.