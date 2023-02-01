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Американку арестовали на 13 суток и оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади

Тверской суд Москвы арестовал зоозащитницу из США Алисию Дей, выгуливавшую теленка на Красной площади, на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Арест девушке назначили за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), а штраф — за «участие в несанкционированной акции на Красной площади» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Накануне 34-летнюю американку задержали в центре Москвы. Она рассказала, что купила теленка на «Авито» и решила его выгулять.

Алисия Дей. «Известия»

Алисия Дей. «Известия»

«Я ничего не хотела говорить, я просто хотела показать корове ее страну, ее столицу. На самом деле иногда мне нравится выгуливать сельскохозяйственных животных, потому что иногда люди мне говорят, что начинают есть меньше мяса, когда встречаются с моими животными. Но сейчас я просто хотела проводить время с ней», — сказала Дей «Известиям».

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