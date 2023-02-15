«Вёрстка»: студентов российских колледжей заставляют подписывать соглашение о досрочном призыве. Военкоматы смогут вручить им повестки уже в апреле

В России военкоматы в сотрудничестве с администрацией колледжей заставляют некоторых студентов подписывать согласия на досрочный призыв. Об этом сообщает «Вёрстка» со ссылкой на «Школу призывника».

«Они дурят голову восемнадцатилетним пацанам, которые, естественно, не понимают правовых последствий таких заявлений. Под разными предлогами, с помощью уговоров и угроз заставляют подписывать заявления», — сообщил руководитель правозащитной организации Алексей Табалов.

Он уточнил, что подобные сообщения поступают из регионов по всей России. Как утверждает правозащитник, военкоматы договариваются, чтобы подписавшие заявления студенты досрочно сдавали экзамены и сразу получали повестку.