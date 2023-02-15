«Вёрстка»: студентов российских колледжей заставляют подписывать соглашение о досрочном призыве. Военкоматы смогут вручить им повестки уже в апреле

В России военкоматы в сотрудничестве с администрацией колледжей заставляют некоторых студентов подписывать согласия на досрочный призыв. Об этом сообщает «Вёрстка» со ссылкой на «Школу призывника».
«Они дурят голову восемнадцатилетним пацанам, которые, естественно, не понимают правовых последствий таких заявлений. Под разными предлогами, с помощью уговоров и угроз заставляют подписывать заявления», — сообщил руководитель правозащитной организации Алексей Табалов.
Он уточнил, что подобные сообщения поступают из регионов по всей России. Как утверждает правозащитник, военкоматы договариваются, чтобы подписавшие заявления студенты досрочно сдавали экзамены и сразу получали повестку.
«Военкоматы хотят начать призывать таких студентов уже 1 апреля, когда начинается весенний призыв, чтобы не дожидаться лета и окончания обучения»
, — считает Табалов.
«Вёрстка» уточняет, что соглашение на досрочный призыв легко отозвать. Для этого нужно написать заявление об аннулировании предыдущего решения и направить его в районный военкомат, главный военкомат по региону и военную прокуратуру.
«Нужно указать, что вас ввели в заблуждение, вы находились под воздействием уговоров должностных лиц и не осознавали правовые последствия этого заявления», — объясняет Табалов.
Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает начисление дополнительных баллов абитуриентам вузов, отслужившим в армии.
В пояснительной записке к документу указано, что данная инициатива будет стимулировать граждан, отслуживших в армии по призыву, получать профессиональное образование в колледжах и вузах.