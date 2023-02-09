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Госдума в первом чтении приняла законопроект о начислении дополнительных баллов абитуриентам, отслужившим в армии

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает начисление дополнительных баллов абитуриентам вузов, отслужившим в армии. Об этом сообщается на портале обеспечения законодательной деятельности.

«Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами Госдумы законопроект — первый шаг в этом направлении», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В пояснительной записке к документу указано, что данная инициатива будет стимулировать граждан, отслуживших в армии по призыву, получать профессиональное образование в колледжах и вузах.

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В курс вошли строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и «разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития Российской Федерации».

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