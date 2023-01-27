Обвиняемую в «фейках» журналистку Марию Пономаренко вернули в СИЗО из-за «неблагоприятной обстановки в доме»

Журналистку RusNews Марию Пономаренко, обвиняемую по делу о распространении «фейков», вернули в СИЗО. Об этом сообщает ее редакция.

Ночью девушка ушла из дома и сама пришла в отдел полиции. После этого журналистку отвезли в суд, где ей избрали меру пресечения в виде перемещения в СИЗО. Причиной нарушения условия домашнего ареста стала неблагоприятная обстановка в доме, передает RusNews.

Адвокат Пономаренко сообщил, что будет ходатайствовать о другой квартире для домашнего ареста журналистки.

Бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина написала, что ночью Пономаренко поругалась с бывшим мужем, в квартире которого находилась под домашним арестом.

«Порой домашний арест без права общения и переписки хуже, чем СИЗО. И в целом это все совершенно несправедливо», — написала Галямина.

Суд в Барнауле перевел Пономаренко на домашний арест в ноябре. RusNews сообщал, что прошение о домашнем аресте подала семья девушки.

В конце апреля суд в Санкт-Петербурге отправил Пономаренко в СИЗО по делу о распространении «фейков» про действия Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Уголовное дело возбудили из-за публикации от 17 марта в телеграм-канале на 1,6 тысяч человек. Предположительно, поводом для дела стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в Мариуполе.