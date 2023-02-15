Президент Казахстана Токаев поддержал отмену закона «о Елбасы», который давал дополнительные привилегии Назарбаеву и его семье

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)», сообщается на сайте главы государства.

Таким образом, экс-президент страны Нурсултан Назарбаев лишился пожизненного права обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами. Согласно документу, который теперь утратил силу, Назарбаева нельзя было содержать под стражей, обыскивать и допрашивать. Закон гарантировал неприкосновенность имущества, принадлежащего ему и членам семьи, которые живут с ним.

На Назарбаева теперь будут распространяться общие гарантии, установленные конституцией и конституционным законом «О Президенте» в отношении всех экс-президентов республики.