Президент Казахстана Токаев поддержал отмену закона «о Елбасы», который давал дополнительные привилегии Назарбаеву и его семье

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)», сообщается на сайте главы государства.
Таким образом, экс-президент страны Нурсултан Назарбаев лишился пожизненного права обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами. Согласно документу, который теперь утратил силу, Назарбаева нельзя было содержать под стражей, обыскивать и допрашивать. Закон гарантировал неприкосновенность имущества, принадлежащего ему и членам семьи, которые живут с ним.
На Назарбаева теперь будут распространяться общие гарантии, установленные конституцией и конституционным законом «О Президенте» в отношении всех экс-президентов республики.
Парламент Казахстана признал утратившим силу закон «О Елбасы» 13 января. Также в январе упразднили звание почетного сенатора, которым обладал Назарбаев.
5 июня прошлого года года в Казахстане состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Назарбаева, а также положения, разрешавшего ему избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.