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НовостиОбщество

Местные власти сообщили о ранении 12 человек при обстреле Покровска в Донецкой области

В результате обстрела Покровска в Донецкой области пострадали 12 мирных жителей. Об этом заявил глава областной администрации Павел Кириленко.

Фото: последствия обстрела Покровска/Павел Кириленко

Фото: последствия обстрела Покровска/Павел Кириленко

Утром под обстрела попал микрорайон «Солнечный» в Покровске. Выпущенная из РСЗО «Смерч» ракета ударила в пятиэтажный дом.

«Известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами», — рассказал Кириленко.

В городе развернули оперативный штаб помощи пострадавшим.

обновлено в 15:15 мск

В результате обстрела Покровска погиб один человек, сообщил Кириленко.

Фото: последствия обстрела Покровска/Павел Кириленко

Фото: последствия обстрела Покровска/Павел Кириленко

10 февраля города Украины подверглись массированной ракетной атаке. Взрывы прозвучали в Хмельницком и Харькове. В Киевской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях власти отчитались о работе ПВО.

В Харьковской области ранены восемь человек, сообщил глава местной ОВА. Был нанесен удар по критичной инфраструктуре Харькова.

В результате атаки были повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях Украины. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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