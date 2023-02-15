Forbidden Stories: хакерская группа из Израиля продает услуги в сфере дезинформации и пропаганды в соцсетях. Утверждается, что она вмешалась в десятки выборов

Журналисты обнаружили в интернете огромную сеть ботов, созданную «Командой Хорхе» — подпольной хакерской организацией из Израиля, которая предлагает услуги в сфере дезинформации и политической пропаганды. Материал об этом выпустил консорциум Forbidden Stories , в расследовании участвовали The Guardian , Der Spiegel , Le Monde и другие СМИ.

Само расследование длилось шесть месяцев. Журналисты из The Marker, Haaretz и Radio France выдали себя за потенциальных клиентов «Команды Хорхе». Связь с подпольной организацией осуществлялась через посредников. Глава организации, Хорхе, провел с журналистами несколько видеозвонков и личных встреч.

Как утверждают журналисты, Хорхе — это израильский бизнесмен и бывший военный, его настоящее имя — Таль Ханан. Он управляет подпольной организацией из офисного здания на окраине Модиина (город вблизи аэропорта Тель-Авива).

Утверждается, что его команда предоставляет практически любые услуги в сфере манипулирования мнением в интернете. В том числе — распространение фейковых новостей, хакерские атаки, финансовые исследования оппонентов, целенаправленные клеветнические кампании и распространение утекшей информации.

Для этого в распоряжении «Команды Хорхе» есть программное обеспечение Advanced Impact Media Solutions, или Aims. Это не просто набор фейковых профилей, а целая система, которая контролирует 30 тысяч аккаунтов. Боты имитируют человеческое поведение, их сообщения создаются искусственным интеллектом.

По заказу клиентов на этих аккаунтах публикуются комментарии нужного содержания по поводу тех или иных политических событий или даже коммерческих споров. Так, с помощью Aims можно проводить информационные кампании, пропагандирующие нужную заказчику точку зрения.

Aims позволяет создавать аккаунты в Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram и YouTube. Каждый аватар наделен многогранной цифровой историей — многие из них привязаны к верифицируемым номерам телефонов или даже банковским картам, имеют криптовалютные кошельки или профили на Airbnb.

По словам Хорхе, его команда 33 раза вмешивалась в национальные избирательные кампании, и в 27 случаях добилась успеха. При этом глава организации заявляет, что придерживается трех правил: не действовать в Израиле, не вмешиваться в политику правительства США и не делать ничего против путинской России.