Евгений Пригожин подтвердил, что создал «Агентство интернет-исследований». Оно известно как «фабрика троллей»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые публично подтвердил причастность к «Агентству интернет-исследований», более известному как «фабрика троллей». Об этом сообщила его пресс-служба.

«Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.