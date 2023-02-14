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Евгений Пригожин подтвердил, что создал «Агентство интернет-исследований». Оно известно как «фабрика троллей»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые публично подтвердил причастность к «Агентству интернет-исследований», более известному как «фабрика троллей». Об этом сообщила его пресс-служба.

«Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года, обвинил «Агентство интернет-исследований» и Евгения Пригожина во вмешательстве в выборы с использованием фейковых аккаунтов в соцсетях. Бизнесмен утверждал, что принадлежащие ему компании в американские выборы не вмешивались.

«Новая газета» писала, что сотрудники «фабрики троллей» занимаются формированием определенного общественного мнения, оставляя посты и комментарии в социальных сетях и СМИ.

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