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«Би-би-си»: под Луганском обнаружили новые захоронения людей, которые могли воевать в Украине в составе ЧВК «Вагнер»

Под Луганском около поселка Кировка были обнаружены новые захоронения людей, которые, вероятно, воевали в Украине в составе ЧВК «Вагнер», пишет Русская служба «Би-би-си».

Всего, как пишет издание, на местном кладбище нашли 42 свежие могилы мужчин. По словам жителей, эти могилы никто не навещает, и никто из захороненных им не знаком. Фото могил стали распространять по группам поиска без вести пропавших, и родственники погибших отвечали, что даже не знали о гибели их близких, рассказала «Би-би-си» одна их местных жительниц.

Журналисты нашли в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках: 35 из них были россиянами, один — гражданином Беларуси, еще один — из Узбекистана. В отношении 20 из них на сайтах российских судов были выложи приговоры, и все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы, пишет «Би-би-си».

Мать одного из заключенных рассказала изданию, что

ее сын отбывал наказание в колонии, но в начале сентября позвонил из Луганска и сказал, что подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

Родственники еще двух человек, похороненных на кладбище около поселка Кировка, они рассказали схожие истории, пишет издание.

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Это уже уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК «Вагнер», отмечает «Би-би-си». В конце января газета The New York Times сообщала, что количество могил на кладбище ЧВК «Вагнера» в станице Бакинская в Краснодарском крае за последние несколько месяца выросло в семь раз. Глава частной военной компании Евгений Пригожин подтвердил, что на этом кладбище хоронят его наемников.

Помимо этого, в начале февраля, как пишет «Би-би-си», жители подмосковного поселка Фряново обнаружили в соседнем поселке 22 могилы, где могут быть захоронены заключенные.

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