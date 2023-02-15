«Би-би-си»: под Луганском обнаружили новые захоронения людей, которые могли воевать в Украине в составе ЧВК «Вагнер»

Под Луганском около поселка Кировка были обнаружены новые захоронения людей, которые, вероятно, воевали в Украине в составе ЧВК «Вагнер», пишет Русская служба «Би-би-си».

Всего, как пишет издание, на местном кладбище нашли 42 свежие могилы мужчин. По словам жителей, эти могилы никто не навещает, и никто из захороненных им не знаком. Фото могил стали распространять по группам поиска без вести пропавших, и родственники погибших отвечали, что даже не знали о гибели их близких, рассказала «Би-би-си» одна их местных жительниц.

Журналисты нашли в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках: 35 из них были россиянами, один — гражданином Беларуси, еще один — из Узбекистана. В отношении 20 из них на сайтах российских судов были выложи приговоры, и все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы, пишет «Би-би-си».

Мать одного из заключенных рассказала изданию, что