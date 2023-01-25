NYT: кладбище ЧВК «Вагнера» в Краснодарском крае за последние два месяца увеличилось в семь раз

Количество могил на кладбище ЧВК «Вагнера» в станице Бакинская в Краснодарском крае за последние несколько месяца выросло в семь раз. Об этом сообщает The New York Times на основе анализа видео и спутниковых фото.
Согласно кадрам со спутников, сейчас на кладбище можно насчитать 170 могил.
Помимо этого, журналисты NYT заметили на месте захоронения стены с отсеками для урн с прахом кремированных бойцов. Их удалось обнаружить благодаря видео, на котором глава ЧВК «Вагнера» возлагает цветы на одну из могил в Бакинской.
Так, NYT насчитала как минимум 21 стену с 42 отсеками на каждой. «Неясно, были ли все эти бойцы убиты на Украине или в других местах, но эти кадры дают редкое представление о масштабах потерь "Вагнера"», — отмечают журналисты.
Авторы публикации также попытались установить личности захороненных в Бакинском наемников. Как минимум 16 человек, чьи имена и даты рождения указаны на могильных крестах, были судимы за те или иные преступления. Журналисты предполагают, что многие из недавно захороненных погибли под Бахмутом и Соледаром.
О существовании захоронения стало известно благодаря телеграм-каналу «Титушки в Краснодаре», который впервые опубликовал фотографии оттуда. Как рассказал журналистам NYT автор паблика Виталий Вотановский, он узнал о кладбище от местных жителей. Они утверждают, что в Бакинской хоронят бойцов ЧВК «Вагнера», чьи тела никто не захотел забирать.
Практически сразу глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что на кладбище в Бакинском хоронят его наемников.
«Да, этот участок выделен для захоронения бойцов ЧВК "Вагнер". На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своём заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе», — говорится в публикации принадлежащего бизнесмену телеграм-канала «Кепка Пригожина».