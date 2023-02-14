Суд в Ростовской области приговорил мужчину к четырем годам колонии по делу о поджоге военкомата

Суд в Ростовской области приговорил 19-летнего местного жителя к четырем года колонии по делу о поджоге военкомата в Гуково. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России.

Мужчину признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).

«Установлен и привлечен к ответственности ранее судимый житель Гуково, причастный к осуществлению 13 мая 2022 года поджога здания военного комиссариата по городам Гуково и Зверево», — говорится в сообщении ФСБ.

По версии обвинения, юноша «через интернет договорился с неустановленным "куратором" поучаствовать в поджоге военкомата». За это он якобы должен был получить три тысячи рублей. Как пишет «Интерфакс», 13 мая он ночью вместе с сообщником поджег военкомат и скрылся. Через два дня его задержала полиция.

«Медиазона» предполагает, что обвиняемый — Владислав Матвеенко. 24 января Гуковский городской суд Ростовской области вынес ему приговор, совпадающий с информацией ФСБ.