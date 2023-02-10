В Беларуси к 22 годам лишения свободы приговорили двух «рельсовых партизан». Еще одного — к 1,5 года за «недонесение»

Могилевский областной суд приговорил жителей Бобруйска Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева к 22 годам лишения свободы по делу о диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает правозащитный проект «Весна».

Еще одного фигуранта дела, Евгения Минкевича, приговорили к 1,5 года лишения свободы по статье о «несообщении о преступлении» (ч. 2 ст. 405 УК РБ). Отмечается, что он был освобожден от наказания на неполный срок в один год по закону «Об амнистии в связи с Днем народного единства». С учетом времени, проведенного под стражей, наказание считается отбытым.

По данным следствия, осужденные причастны к уничтожению двух релейных коробок сигнальной установки под Осиповичами. Об их задержании 6 апреля сообщило МВД Беларуси. В пресс-релизе говорилось, что «во время задержания мужчины оказывали активное сопротивление и пытались скрыться», после чего силовики открыли огонь на поражение.

Согласно оперативному видео, Климов получил во время задержания ранения — у него были забинтованы ноги, а на кадрах из изолятора было видно, как он хромает, отмечает «Весна».

8 февраля Гомельский областной суд приговорил жителей Мозыря Сергея Плешкуна и Юрия Сельвича к 16 и 14 годам колонии по делу о подготовке диверсии на железнодорожных путях.

27 декабря Гомельский областной суд приговорил Олега Молчанова, Дмитрия Равича и Дениса Дикуна к 21, 22 и 23 годам лишения свободы соответственно по делу о диверсии на железнодорожных путях. Это было первое в Беларуси дело «рельсовых партизан».

Случаи уничтожения релейных шкафов сигнальной установки в Беларуси участились после начала войны в Украине, когда инициатива BYPOL призвала белорусов блокировать ж/д пути, по которым следуют поезда военного назначения с российской техникой. В рамках расследования этих инцидентов были задержаны несколько десятков человек.