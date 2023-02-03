Bloomberg: США в течение девяти месяцев начнут поставки в Украину ракет, способных поражать цели на расстоянии 150 км

Соединенные Штаты в течение девяти месяцев начнут поставки в Украину ракет большой дальности, пишет Bloomberg.

Боеприпасы, по информации издания, закажут у компании Boeing. Как следует из описания Bloomberg, речь идет о высокоточных самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км.

О том, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, накануне сообщал Reuters со ссылкой на источники.

В новый пакет военной помощи также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153, сообщает Bloomberg. Их передадут Украине еще раньше.