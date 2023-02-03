Bloomberg: США в течение девяти месяцев начнут поставки в Украину ракет, способных поражать цели на расстоянии 150 км

Соединенные Штаты в течение девяти месяцев начнут поставки в Украину ракет большой дальности, пишет Bloomberg.
Боеприпасы, по информации издания, закажут у компании Boeing. Как следует из описания Bloomberg, речь идет о высокоточных самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км.
О том, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, накануне сообщал Reuters со ссылкой на источники.
В новый пакет военной помощи также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153, сообщает Bloomberg. Их передадут Украине еще раньше.
GLSDB — комбинация высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя. Оружие запускается из ракетных комплексов типа M270 и HIMARS. Максимальная дальность их полета — 150 км, что примерно в два раза больше, чем дальность ракет для комплекса HIMARS, которые сейчас есть у Вооруженных сил Украины.
Ранее США отказывались поставлять дальнобойные ракеты Украине. По неофициальным сведениям, Белый дом объясняет это тем, что Киев может использовать такие ракеты для ударов по территории России, что приведет к эскалации конфликта.