Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $2 млрд. В него войдут ракеты большой дальности GLSDB

Журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш рассказал , что в него войдут ракеты большой дальности GLSDB, а также средства противовоздушной обороны — два зенитно-ракетных комплекса Hawk.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины cтоимостью 2,175 миллиарда долларов. Об этом сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер на брифинге.

Ранее Bloomberg сообщал, что Соединенные Штаты в течение девяти месяцев начнут поставки в Украину ракет большой дальности. Боеприпасы, по информации издания, закажут у компании Boeing.

Как следует из описания Bloomberg, речь идет о высокоточных самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км.

О том, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, накануне сообщал Reuters со ссылкой на источники.