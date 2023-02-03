logo
НовостиОбщество

Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $2 млрд. В него войдут ракеты большой дальности GLSDB

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины cтоимостью 2,175 миллиарда долларов. Об этом сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер на брифинге.

Журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш рассказал, что в него войдут ракеты большой дальности GLSDB, а также средства противовоздушной обороны — два зенитно-ракетных комплекса Hawk.

Ранее Bloomberg сообщал, что Соединенные Штаты в течение девяти месяцев начнут поставки в Украину ракет большой дальности. Боеприпасы, по информации издания, закажут у компании Boeing.

Как следует из описания Bloomberg, речь идет о высокоточных самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км.

О том, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, накануне сообщал Reuters со ссылкой на источники.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon