Против жителя Ялты возбудили уголовное дело о «дискредитации российской армии» из-за криков про войну на автобусной остановке. Об этом сообщается на сайте крымского управления Следственного комитета.
По версии следствия, несколько дней назад ялтинец выкрикнул «лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии» на автобусной остановке. Как пишет ведомство в своем пресс-релизе, ранее жителя Ялты дважды штрафовали по аналогичной административной статье.
Ему выдвинуты обвинения по части 1 статьи 280.3 УК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.
Также ведомство опубликовало видео, на котором задержанный признает вину и говорит, что «повторно приносит свои искренние извинения за оскорбления в адрес военнослужащих».
Фото: СК РФ по республике Крым и городу Севастополю
Как пишет «Медиазона» со ссылкой на предыдущие решения Ялтинского городского суда, подсудимым может быть Игорь Рылов, которого в апреле прошлого года оштрафовали на 30 тысяч рублей за «высказывания в общественном месте», а вскоре — на 35 тысяч рублей за выкрик «Слава Украине! Героям слава!» утром 9 мая.
На прошлой неделе суд в Твери признал виновной в «дискредитации ВС РФ» жительницу Твери Елену Гурину за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий 21 января после трагедии в Днепре. По итогам суда 9 февраля Гуриной назначали штраф в 30 тысяч рублей.