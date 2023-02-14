Против жителя Ялты возбудили уголовное дело о «дискредитации российской армии» из-за криков про войну на автобусной остановке. Об этом сообщается на сайте крымского управления Следственного комитета.

По версии следствия, несколько дней назад ялтинец выкрикнул «лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии» на автобусной остановке. Как пишет ведомство в своем пресс-релизе, ранее жителя Ялты дважды штрафовали по аналогичной административной статье.

Ему выдвинуты обвинения по части 1 статьи 280.3 УК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Также ведомство опубликовало видео, на котором задержанный признает вину и говорит, что «повторно приносит свои искренние извинения за оскорбления в адрес военнослужащих».