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Жительницу Твери обвинили в «дискредитации ВС РФ» за возложение цветов к памятнику после трагедии в Днепре

Центральный районный суд Твери признал виновной в «дискредитации ВС РФ» жительницу Твери за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий 21 января после трагедии в Днепре. Решение было опубликовано на официальном сайте суда 10 февраля.

Как сообщают местные СМИ, 21 января Елена Гурина отнесла цветы к памятнику жертв политических репрессий в Твери, а 25 числа ее задержали на выходе с работы и продержали в отделении до ночи. По итогам суда 9 февраля Гурину признали виновной и назначали штраф в 30 тысяч рублей.

Адвокат подсудимой заявил в суде, что полиция допустила много процессуальных нарушений. В их числе задержание на более чем четыре часа без составления протокола. Он настаивал на отсутствии события правонарушения, потому что право на свободу выражения мнения гарантируется Конституцией РФ. Помимо этого, полиция не смогла доказать «дискредитацию» в действиях его подзащитной.

Адвокат намерен обжаловать решение суда.

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14 января войска РФ провели массированный обстрел Украины. В Днепре ракета упала на жилой дом, полностью обрушив один из его сегментов. Разрушено оказалось более 200 квартир, десятки людей получили травмы. Всего вследствие удара погибли 46 человек. Ранения получили 80 жителей.

После этого во многих городах России люди начали приносить цветы к памятникам жертвам политических репрессий или к мемориалам украинским деятелям культуры в знак памяти о трагедии в Днепре.

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