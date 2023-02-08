Маленькие злые фейки

Карательное нововведение военного времени — статья «о фейках про армию», по которой можно получить до ста тысяч рублей штрафа, а если наказывают организацию — до миллиона рублей. Разбираться, дискредитирует ли публикация или пост действия вооруженных сил, судам помогают эксперты-криминалисты. Однако в большинстве случаев у этих людей нет ни научных публикаций, ни лингвистического образования.

Журналисты уже не раз писали о значительной роли, которую в современном российском судопроизводстве играют эксперты. Как правило, когда человека обвиняют по политическим мотивам за пост или картинку, дело не обходится без психолингвистической экспертизы. В ходу также религиоведческая, политологическая и культурологическая экспертизы. Часто оказывается, что эксперты, которые должны давать научно обоснованные ответы на вопросы, не имеют ни научных публикаций, ни ученой степени, а иногда даже базового образования в той области, которую взялись экспертировать. Кто те эксперты, которые помогают судить россиян за «фейки об армии»? Мы решили выяснить, есть ли среди них наши старые знакомые или к делу подключились новые специалисты.

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За год войны в Украине на портале ГАС «Правосудие» было опубликовано около 2700 судебных актов по статье КоАП 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях», по-простому — по статье о фейках об армии. Эксперты упоминаются в 323 судебных актах. К сожалению, в большинстве случаев имена экспертов и экспертных организаций остаются вымаранными из судебных актов. Однако в некоторых делах они всё же остались. Мы решили выяснить, кто эти люди.

Начнем с группы экспертов, которые официально трудятся в экспертных организациях МВД. В делах по фейкам об армии мы нашли нескольких таких персонажей: старший эксперт УМВД России по г. Орлу Меркулов Е. В.; эксперт Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) УМВД России Молёнова А. А.; главный эксперт ЭКЦ УМВД России Лаврухина О. А. У этих экспертов мы не нашли ни научных трудов по лингвистике, ни ученых степеней. Единственный случай, когда у представителя МВД нашлись научные публикации, — дело, в котором принимала участие эксперт отделения лингвистических и автороведческих исследований отдела фоноскопических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Алтайскому краю Ю. Е. Щербак. У нее нашлось целых три профильных статьи (филология и юриспруденция) в сборниках тезисов и материалов конференций молодых ученых — то есть это тексты, которые не проходили научное рецензирование, в отличие от статей в научных журналах. Есть и вовсе никому не известные эксперты, об аффилиации которых с какой-либо организацией нет информации, равно как и не найти их ученых степеней или статей в научных журналах. К таковым относится, например, Т. В. Костяева, которая изучала на предмет нарушения законодательства комментарий «Российские войска введены на территорию другого государства, они убивают мирных людей», оставленный во «Вконтакте» неким Сергеем Марьиным. Редкий пример участвующего в экспертизе сотрудника университета с ненулевой научной активностью — Даниил Алексеевич Огнев из Кемеровского государственного института культуры. Его свежие публикации — о лингвистической экспертизе «экстремистского контента». На основании его экспертизы педагог ДШИ Т. Г. Максимова была оштрафована на 50000 рублей за пост «Нет войне» во «Вконтакте». Интересно, что раньше Огнев писал о мифопоэтике образа розы у Йейтса и Гумилева, — вот что делает время с людьми. Наконец, особого внимания заслуживают наши старые знакомые. В деле В. И. Мелентьева экспертизу проводил Михеев Данила Юрьевич, о котором мы писали в материале «Служил Данила филологом, Данила экстремистов бил». Михеев — психолог, который пытается выдать себя за лингвиста. Он проводил экспертизу письма Мелентьева, разосланного им по электронной почте. В письме Мелентьев, как в итоге счел суд (по всей видимости, опираясь на позицию эксперта), «формирует негативное отношение к проводимой спецоперации, подрывает доверие к решениям, принимаемым Верховным главнокомандующим, оказывает на сознание неограниченно широкого круга лиц негативное воздействие».

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