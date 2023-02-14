Минфин закрывает скидочный сезон

После того, как в январе в российском бюджете образовался рекордный дефицит, Минфин начал искать способы собирать больше налогов. Сперва стало известно о планах правительства ввести «добровольный сбор» для крупных компаний. А в субботу в 19:00 по Москве правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает предельный размер скидки для российского сорта нефти Urals. Фактически речь идет о скрытом повышении налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. По оценкам экспертов, это принесет в бюджет дополнительные 0,5-1 трлн рублей. «Новая-Европа» рассказывает, как правительство решило «подкрутить» нефтяные котировки в свою пользу и что из этого выйдет.

Минфин России предложил изменить формулу определения котировок российской нефти, которая используется для расчета налогов: на добычу полезных ископаемых (НДПИ), дополнительного дохода (НДД) и обратного акциза на нефть. Для расчета налогов скидка на российскую нефть к североморской Brent не может быть выше определенного порога: с 1 апреля до 30 апреля 2023 года — 34 доллара за баррель;

с 1 мая по 31 мая — 31 доллар;

с 1 июня по 30 июня — 28 долларов;

с 1 июля — 25 долларов. Сейчас налог на экспорт нефти рассчитывается на основе котировок Urals, которые правительству предоставляет британская компания Argus. Ранее Минфин заявил, что их репрезентативность снизилась.

Почему сложно оценить стоимость Urals Почему сложно оценить стоимость Urals

В январе бочка Urals стоила 49 долларов, Brent — 86 долларов. По новым правилам расчета дисконта, налогооблагаемая цена составила бы 52 доллара на первом этапе и 61 доллар — на последнем. В бюджет на этот год заложена цена 71 доллар за баррель. Минфин также предложил сократить выплаты компаниям по топливному демпферу — это регуляторный механизм, который стимулирует поставки бензина и дизеля на внутренний рынок. В качестве компенсации ведомство предложило дать «налоговый кредит» компаниям для проектов на Ямале, где ведется дорогая и технологически сложная добыча. Почему Минфин так торопится С этим законопроектом Минфин выступил спустя шесть дней после того, как стало известно, что дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей. Это 60% от запланированного дефицита на этот год и рекорд для января с 1998 года. Правительство внесло законопроект в Госдуму в субботу в 19:00 по Москве. Фактически правительство назначает для налогообложения фиктивную цену, поскольку потолок на российскую нефть сработал, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» нефтегазовый аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. «Президентский указ, в котором говорилось, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто соблюдает правила потолка цен, не имеет никакого смысла, поскольку по новому распорядку налогооблагаемая цена Urals ниже потолка», — говорит он.

Что такое потолок цен Что такое потолок цен

Большую часть дефицита образовал резкий рост расходов, по данным «Новой-Европа», они пошли авансом на финансирование военно-промышленного комплекса. Но падение нефтегазовых доходов тоже внесло существенный вклад. Они упали по сравнению с прошлым январем на 46%. По мнению главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой, новая формула расчета цены нужна, чтобы избежать еще большего падения бюджетных доходов. «Существуют риски того, что дисконт Urals к Brent может увеличиться с текущих 30-35 долларов за баррель, так как компании будут пытаться найти новые рынки и избежать снижения своего производства», — считает она. Эксперты прогнозируют, что российским компаниями из-за европейского эмбарго на нефтепродукты придется экспортировать сырую нефть или сокращать добычу.