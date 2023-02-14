Кабмин Украины назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка первым замминистра обороны

Кабинет министров Украины назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка первым заместителем министра обороны. Об этом сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.
Фото: скрин с интервью Павлюк/«Суспильне»
«Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом», — ранее заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Ранее Павлюк командовал операцией Объединенных сил, а затем возглавлял Киевскую ОВА в марте-мае 2022 года. Он заменит на новой должности Ивана Руснака, который станет советником министра обороны.
Также произошли кадровые перестановки в МВД. Богдан Драпятый, Екатерина Павличенко, Алексей Сергеев и Василий Тетеря стали заместителями министра внутренних дел.
Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Василия Малюка на должность главы Службы безопасности и Игоря Клименко на пост министра внутренних дел.