logo
НовостиПолитика

Байден: США не будут передавать Украине истребители F-16

Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16, заявил американский президент Джо Байден. Он отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, поддерживает ли Вашингтон идею передачи F-16 Киеву, передает Reuters.

США уже поставляют вооружение, которое необходимо Украине этой зимой и весной, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«На это я могу сказать, что уже отправляются значительные объемы помощи, и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы. Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной», — сказал он.

Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться после того, как спустя месяцы войны в Украине была одобрена поставка танков западного производства.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что западные страны обсуждают возможность передачи истребителей F-16 Украине, особенно эту идею поддерживают страны Балтии. Однако этот вопрос, вероятно, будет «более спорным», чем ситуация с танками, отмечало издание.

Читайте также

Читайте также

Залп Елисейского дворца

Пока Берлин медлил с поставкой «Леопардов» в Украину, Париж действовал смелее и, похоже, даже повлиял на решение «немецкой машины»

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно около 180 истребителей. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус говорил, что поставки Украине западных истребителей невозможны. В то же время французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил, что его страна поставит истребители Украине, а Великобритания, по данным источников The Telegraph, может передать самолеты в случае вывода российских войск.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Киев начнет получать танки через три месяца. Президент США Джо Байден также заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon