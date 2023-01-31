Байден: США не будут передавать Украине истребители F-16

Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16, заявил американский президент Джо Байден. Он отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, поддерживает ли Вашингтон идею передачи F-16 Киеву, передает Reuters.

США уже поставляют вооружение, которое необходимо Украине этой зимой и весной, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«На это я могу сказать, что уже отправляются значительные объемы помощи, и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы. Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной», — сказал он.

Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться после того, как спустя месяцы войны в Украине была одобрена поставка танков западного производства.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что западные страны обсуждают возможность передачи истребителей F-16 Украине, особенно эту идею поддерживают страны Балтии. Однако этот вопрос, вероятно, будет «более спорным», чем ситуация с танками, отмечало издание.