В России в 2022 году выдали рекордные 936 новых паспортов из‑за «изменения пола»

В России в 2022 году выдали рекордное количество паспортов из-за «изменения пола» (транс-организации рекомендуют называть эту юридическую процедуру «изменением гендерного маркера»). Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на данные МВД России.

«В 2020 году в связи с «изменением пола» выдали 428 паспортов, в 2021-м — 554 паспорта, а за 2022-й было выдано уже 936 документов», — подсчитали журналисты.

«Медиазона» отмечает, что выдача новых паспортов выросла в марте 2022 года и продолжала расти весь год. По данным МВД, в феврале 2022 года россияне получили 36 паспортов в связи с изменением гендерного маркера, в марте — 61, а в декабре — 119 новых паспортов.

Больше всего документов выдали в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Следующими в списке оказались Новосибирская и Свердловская области, Краснодарский край.

За последние четыре года ни одного паспорта в связи с изменением гендерного маркера не выдали в Ненецком автономном округе, Чукотке, Республике Алтай, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Чечне.

«Конечно, все трансфеминные люди (с приписанным при рождении мужским гендерным маркером), кто планировал совершать юридический переход, с началом мобилизации старались поменять документы быстрее», — рассказал руководитель «Центра Т» Ян Дворкин.

В то же время трансмаскулинным людям зачастую приходилось откладывать получение соответствующих документов из-за возможной мобилизации.