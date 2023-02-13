В России в 2022 году выдали рекордные 936 новых паспортов из‑за «изменения пола»

В России в 2022 году выдали рекордное количество паспортов из-за «изменения пола» (транс-организации рекомендуют называть эту юридическую процедуру «изменением гендерного маркера»). Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на данные МВД России.
«В 2020 году в связи с «изменением пола» выдали 428 паспортов, в 2021-м — 554 паспорта, а за 2022-й было выдано уже 936 документов», — подсчитали журналисты.
«Медиазона» отмечает, что выдача новых паспортов выросла в марте 2022 года и продолжала расти весь год. По данным МВД, в феврале 2022 года россияне получили 36 паспортов в связи с изменением гендерного маркера, в марте — 61, а в декабре — 119 новых паспортов.
Больше всего документов выдали в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Следующими в списке оказались Новосибирская и Свердловская области, Краснодарский край.
За последние четыре года ни одного паспорта в связи с изменением гендерного маркера не выдали в Ненецком автономном округе, Чукотке, Республике Алтай, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Чечне.
«Конечно, все трансфеминные люди (с приписанным при рождении мужским гендерным маркером), кто планировал совершать юридический переход, с началом мобилизации старались поменять документы быстрее», — рассказал руководитель «Центра Т» Ян Дворкин.
В то же время трансмаскулинным людям зачастую приходилось откладывать получение соответствующих документов из-за возможной мобилизации.
В России 5 декабря вступил в силу закон о запрете «пропаганды ЛГБТ». Он распространяется как на детей, так и на взрослых. Документ предусматривает запрет пропаганды «нетрадиционных отношений», педофилии, смены пола в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.
Наказывать за «пропаганду» будут штрафом до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 млн или для юрлиц.
За распространение среди несовершеннолетних «информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у них желание сменить пол» предлагается штрафовать граждан на сумму до 200 тысяч рублей, должностных лиц — до 400 тысяч, юрлиц — до 4 млн.