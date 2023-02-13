Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента «Окулус»

Роскомнадзор запустил систему «Окулус» для поиска и анализа запрещенного контента. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту.

По его словам, система запущена и выполняет задачи в полном объеме.

«Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.», — объяснил работу «Окулуса» источник издания.

Он рассказал, что систему протестировали в декабре 2022 года, а в январе 2023 ее интегрировали вместе с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.

По планам разработчиков, «Окулус» будет анализировать «более 200 000 изображений в сутки (около трех секунд на одно изображение)». Ранее операторы вручную обрабатывали по 106 изображений и 101 видео в день. К 2025 году система должна научиться распознавать запрещенные материалы «на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте».