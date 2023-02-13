Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента «Окулус»

Роскомнадзор запустил систему «Окулус» для поиска и анализа запрещенного контента. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту.
По его словам, система запущена и выполняет задачи в полном объеме.
«Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.», — объяснил работу «Окулуса» источник издания.
Он рассказал, что систему протестировали в декабре 2022 года, а в январе 2023 ее интегрировали вместе с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.
По планам разработчиков, «Окулус» будет анализировать «более 200 000 изображений в сутки (около трех секунд на одно изображение)». Ранее операторы вручную обрабатывали по 106 изображений и 101 видео в день. К 2025 году система должна научиться распознавать запрещенные материалы «на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте».
«Коммерсант» в августе 2022 года выяснил, что на разработку «Окулуса» «Главный радиочастотный центр» выделил 57,7 млн рублей.
Директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов заявил, что для стабильной работы системы понадобится не менее 48 серверов, оснащенных графическими ускорителями. По его словам, непосредственно поиск контента «Окулус» будет осуществлять через нейронные сети, работающие на основе глубокого машинного обучения.
«Важные истории» писали, что «Окулус» также будет находить на фото и видео протесты и идентифицировать их участников. Кроме того, она будет отслеживать фотожабы с президентом Владимиром Путиным.
Также в списке нарушений, указанных во внутреннем приложении к техническому заданию для «Окулуса», есть «демонстрация привлекательности образа представителей ЛГБТ-культуры» и «изображения лиц, не соответствующих традиционному образу мужчины и женщины (например, маскулинные женские лица, накрашенные мужчины)».