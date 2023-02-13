Роскомнадзор заблокировал «Тюремный глоссарий», созданный фондом «Русь сидящая»

Роскомнадзор по решению Урупского районного суда Карачаево-Черкесской Республики заблокировал страницу «Тюремный глоссарий», созданную фондом «Русь сидящая». На это обратила внимание «Роскомсвобода».
Фото: скрин с сайта «Роскомсвободы»
Прокурор Урупского района еще в феврале 2022 года просил заблокировал эту страницу. Решение о блокировке суд принял 21 марта 2022 года.
«Тюремный глоссарий» — часть «Тюремного консультанта». На странице были собраны термины, используемые заключенными, а также их объяснение.
«Размещенная на данной странице информация не представляет собой никакой «пропаганды тюремной романтики» или «АУЕ». Это обычный справочник для людей, столкнувшихся с непростой ситуацией и направлен на пояснение ряда терминов, принятых в среде заключённых», — отмечает «Роскомсвобода».
9 февраля РКН по требованию Росмолодежи заблокировал новостной портал «Парни ПЛЮС», посвященный сексуальному здоровью и взаимоотношениям ЛГБТ-людей.
«За последние 5 лет работы сайта (всего мы существуем 15 лет) — наши ресурсы блокировали 3 раза. Последние два раза нам чудом удавалось снять блокировку с помощью суда. В 2023 мы снова оспорим это решение в суде, хотя изначально понятно, что шансов особо у нас нет», — говорится в заявлении главного редактора Евгения Писемского.
Представитель портала рассказал «Новой газете Европа», что редакция была готова к блокировке и создала зеркало сайта.