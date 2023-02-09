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Роскомнадзор заблокировал сайт «Парни ПЛЮС», посвященный сексуальному здоровью ЛГБТ-людей

Роскомнадзор (РКН) по требованию Росмолодежи заблокировал новостной портал «Парни ПЛЮС», посвященный сексуальному здоровью
и взаимоотношениям ЛГБТ-людей. Об этом сообщил сам проект, адрес сайта также появился в реестре РКН.

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«За последние 5 лет работы сайта (всего мы существуем 15 лет) — наши ресурсы блокировали 3 раза. Последние два раза нам чудом удавалось снять блокировку с помощью суда. В 2023 мы снова оспорим это решение в суде, хотя изначально понятно, что шансов особо у нас нет», — говорится в заявлении главного редактора Евгения Писемского.

Представитель портала рассказал «Новой газете Европа», что редакция была готова к блокировке и создала зеркало сайта.

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Ответственность за блокировку портала взяла на себя инициативная группа «Гражданское общество». На момент написания заметки в сообществе группы «Вконтакте» состоял 21 человек.

«С целью пресечения противоправной деятельности были направлены ряд обращений в соответствующие контролирующие и правоохранительные органы. В результате быстрее всего отреагировала Росмолодежь, которая своим решением от 26 января внесла сайт "Парни+" в Единый реестр запрещенных сайтов, фактическая блокировка на территории России произошла сегодня», — говорится на странице «Гражданского общества».

Проект «Парни ПЛЮС» был запущен в 2008 году. Среди его ценностей на сайте указаны: здоровый образ жизни, защита прав человека, эмпатия, помощь ЛГБТ-движению.

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