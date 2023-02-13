Норвежская разведка: наземные силы РФ на границе с королевством сократились в пять раз

Наземные силы России на границе с Норвегией сократились в пять раз. Об этом сообщает The Barents Observer со ссылкой на заявления разведки королевства.
«Наземные силы на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед вторжением в Украину», — заявил изданию начальник Службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес.
Как пишет The Barents Observer, причиной этому стали переброски вооруженных сил России с севера на военный фронт Украине. В частности, некоторые бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной менее чем в часе езды от норвежской границы, были отправлены «на учения» к границе с Украиной еще в конце 2021 года.
После нападения России на Украину бригада получила приказ наступать на Харьков, пишет издание. В результате число погибших составило минимум 645 человек из 1400-1600 солдат.
Вскоре ряды бригады пополнились новыми солдатами из числа призывников и ветеранов, однако их подготовка перед отправкой на фронт составила всего несколько недель. При этом часть войск не проходила военную подготовку, утверждает издание.
Всего по данным разведки Норвегии, из прилегающих к границе районов в Украину было выведено три батальонно-тактические группы суммарной численностью около 3 тысяч человек. По оценкам ведомства, как минимум 1,5 тысячи из них погибли. Также были уничтожены или потеряны около 100 танков и бронемашин.
Однако по словам главы разведки королевства, война с Украиной не поставила под угрозу важные элементы российского военного потенциала.
«Это относится к стратегическим силам на Кольском полуострове, где ядерное оружие, подводные лодки, корабли ВМФ, дальняя ПВО и средства радиоэлектронной борьбы остаются более или менее нетронутыми», — заявил Стенсенес.
По словам главы разведки Норвегии, ядерное оружие будет временно играть более заметную роль в региональной обороне России по сравнению с обычными средствами сдерживания.
В частности, в своем докладе норвежская разведка сообщила о том, что надводные корабли Северного флота впервые за 30 лет выходят в море с тактическим ядерным оружием на борту. Ведомство пишет, что тактическое ядерное оружие может представлять серьезную угрозу в потенциальном противостоянии России и НАТО.