Норвежская разведка: наземные силы РФ на границе с королевством сократились в пять раз

Наземные силы России на границе с Норвегией сократились в пять раз. Об этом сообщает The Barents Observer со ссылкой на заявления разведки королевства.

«Наземные силы на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед вторжением в Украину», — заявил изданию начальник Службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес.

Как пишет The Barents Observer, причиной этому стали переброски вооруженных сил России с севера на военный фронт Украине. В частности, некоторые бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной менее чем в часе езды от норвежской границы, были отправлены «на учения» к границе с Украиной еще в конце 2021 года.

После нападения России на Украину бригада получила приказ наступать на Харьков, пишет издание. В результате число погибших составило минимум 645 человек из 1400-1600 солдат.

Вскоре ряды бригады пополнились новыми солдатами из числа призывников и ветеранов, однако их подготовка перед отправкой на фронт составила всего несколько недель. При этом часть войск не проходила военную подготовку, утверждает издание.

Всего по данным разведки Норвегии, из прилегающих к границе районов в Украину было выведено три батальонно-тактические группы суммарной численностью около 3 тысяч человек. По оценкам ведомства, как минимум 1,5 тысячи из них погибли. Также были уничтожены или потеряны около 100 танков и бронемашин.