Армия опешила

На прошедшей 9 февраля встрече Владимира Зеленского с лидерами ЕС Виктор Орбан оказался единственным, кто не приветствовал украинского президента аплодисментами. И хотя позднее в своем твиттере Орбан выложил фотографию их рукопожатия, Венгрия остается последней страной ЕС, правительство которой пытается балансировать между публичной солидарностью Киеву и продолжением сотрудничества с Москвой. И пока остальные страны Европы обсуждают, какое новое тяжелое оружие они готовы передать Киеву, и наращивают свои оборонные бюджеты, Будапешт проводит радикальную реформу армии, за один день отправляя в отставку несколько сотен наиболее опытных офицеров. Что стоит за чистками в офицерском корпусе, и как это может быть связано с коррупцией в правительстве Орбана, а также с будущим конфликтом НАТО и Венгрии по вопросу членства Украины в Альянсе, — специально для «Новой-Европа» разбирался Гергей Нилаш, журналист независимого венгерского издания Telex.hu.

«Армия — это не социальная служба», — так объяснял в конце января министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки причины принятой им резолюции, которая позволяет отправить в отставку любого венгерского офицера возрастом старше 45 лет и отдавшего армии не меньше 25. Мгновенно вступившее в силу решение сразу изменило жизнь сотен опытных армейских офицеров. В течение двух недель после резолюции повестку об увольнении получили уже около 500 из них, включая нескольких генералов. Для многих оставшихся резолюция станет дамокловым мечом, во многом еще и потому, что после увольнения «военную» пенсию автоматически получить нельзя: решением парламента с 2014 года пенсионный возраст для всех граждан Венгрии, в том числе для военнослужащих, был поднят до 65 лет. По новым правилам уволенные офицеры получают на руки сумму, равную их двухмесячной зарплате, а судьба дальнейшего регулярного пособия должна решаться лично министром обороны для каждого случая индивидуально. В первый год пособие составляет 70% от зарплаты, но эта сумма сокращается каждый следующий год на 2% вплоть до пенсионного возраста.

«Похоже на чистки» Армия Венгрии полностью комплектуется из контрактников, призыв отменили почти 20 лет назад. В последние годы численность военнослужащих растет, и в 2023 году должна достичь 37 тысяч, однако большая часть из них — это административные сотрудники. Сейчас число тех, кто способен воевать с оружием в руках, — не более 15 тысяч человек. Общее количество сотрудников в офицерском звании, как на административных, так и на военных должностях, — около 5,7 тысяч человек. Заявленная минобороны цель январской резолюции — омоложение офицерского состава венгерской армии, поскольку скоро Будапешт ожидает новое вооружение, управлять и разрабатывать стратегию для которого сподручнее молодому поколению. Венгерская оппозиция считает, что этими действиями Орбан на самом деле пытается добиться абсолютно лояльного правительству офицерского состава армии. Политический контекст в отставках видят и сами офицеры. «Это похоже на чистки. Среди уволенных много старших офицеров, основный опыт которых был приобретен в международных проектах НАТО, что, разумеется, повлияло на их мировоззрение», — сообщил «Новой-Европа» на условиях анонимности один из ранее добровольно ушедших в отставку представителей венгерской армии. Он утверждает, что список уволенных был составлен в Минобороны заранее, а резолюция просто создала юридический механизм, позволяющий эти планы претворить в жизнь, причем без каких-либо объяснений реальных причин увольнения. «Разумеется, среди молодых офицеров есть и достойные кандидаты, однако уже ходят слухи, что на позиции в НАТО от венгерской армии отправляют людей не на основании опыта, а из-за их связей с околоправительственными кругами», — рассказывает другой источник в среде венгерских офицеров.

На бюджетных потоках В соответствии с обязательствами страны-члена НАТО Венгрия давно поставила себе цель увеличить бюджет армии до 2% от ВВП. В 2023 году этот уровень впервые будет достигнут: Будапешт планирует потратить 4,34 млрд долларов на цели обороны, при номинальном ВВП страны в 195 млрд долларов. Правда пока что в бюджет самого Минобороны передана только половина этой суммы, а вторая половина находится в недавно созданном Оборонном фонде. Сумма 2 млрд долларов в новой структуре стала результатом введенных Будапештом в прошлом году нескольких экстренных налогов на прибыль (windfall tax. — Прим. ред.): в сфере энергетики, банковского бизнеса, авиаперевозок, страхования, и — что стало совсем неожиданным — в фармацевтическом секторе. Такие разовые налоговые обременения, конечно, дают приток средств в бюджет, но при этом сильно подрывают стабильность всей налоговой системы и доверие к ней. Например, в результате сбора с фармацевтики резко упала прибыль одной из самых успешных в этой области венгерских компаний Richter Gedeon. Публичный конфликт из-за налога произошел и между Будапештом и компанией Ryanair. Глава авиаперевозчика Майкл О’Лири назвал венгерских министров идиотами, а те в ответ обвинили его в алкоголизме. Однако разовые налоговые вливания в венгерский бюджет — едва ли не единственный выход для правительства Орбана, которое из-за конфликта с ЕС не может получить существенную часть средств из европейских фондов. Поэтому как свои социальные обязательства перед гражданами, так и обязательства перед НАТО Будапешт решил закрыть с помощью сбора средств с бизнеса.

В то же время траты на оборону в этом году столкнутся с традиционным для Венгрии «экономическим ландшафтом», а именно околокоррупционными схемами, за которые, в частности, в Брюсселе и критикуют Будапешт. Согласно планам бюджета, в военно-воздушные силы страны в 2023 году должны поступить 12 новых самолетов, заказанных у чешской фирмы Aero Vodochody. Совсем недавно 80% этой компании выкупил нынешний министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки. Таким образом, львиная доля потраченных Будапештом средств на самолеты должна вернуться в карман министра-бизнесмена, близкого к Виктору Орбану.

Среди отправленных за последние недели в отставку офицеров Венгрии вполне могут быть те, кто имеет претензии к таким схемам расходования оборонного бюджета страны.

Своей резолюцией об отставках глава минобороны одновременно избавляется от подобной критики внутри ведомства, а также повышает риски оказаться уволенным для тех, кто будет критиковать подходы министра в будущем.