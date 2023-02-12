Армия опешила

На прошедшей 9 февраля встрече Владимира Зеленского с лидерами ЕС Виктор Орбан оказался единственным, кто не приветствовал украинского президента аплодисментами. И хотя позднее в своем твиттере Орбан выложил фотографию их рукопожатия, Венгрия остается последней страной ЕС, правительство которой пытается балансировать между публичной солидарностью Киеву и продолжением сотрудничества с Москвой. И пока остальные страны Европы обсуждают, какое новое тяжелое оружие они готовы передать Киеву, и наращивают свои оборонные бюджеты, Будапешт проводит радикальную реформу армии, за один день отправляя в отставку несколько сотен наиболее опытных офицеров.
Что стоит за чистками в офицерском корпусе, и как это может быть связано с коррупцией в правительстве Орбана, а также с будущим конфликтом НАТО и Венгрии по вопросу членства Украины в Альянсе, — специально для «Новой-Европа» разбирался Гергей Нилаш, журналист независимого венгерского издания Telex.hu.
«Армия — это не социальная служба», — так объяснял в конце января министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки причины принятой им резолюции, которая позволяет отправить в отставку любого венгерского офицера возрастом старше 45 лет и отдавшего армии не меньше 25.
Мгновенно вступившее в силу решение сразу изменило жизнь сотен опытных армейских офицеров. В течение двух недель после резолюции повестку об увольнении получили уже около 500 из них, включая нескольких генералов. Для многих оставшихся резолюция станет дамокловым мечом, во многом еще и потому, что после увольнения «военную» пенсию автоматически получить нельзя: решением парламента с 2014 года пенсионный возраст для всех граждан Венгрии, в том числе для военнослужащих, был поднят до 65 лет.
По новым правилам уволенные офицеры получают на руки сумму, равную их двухмесячной зарплате, а судьба дальнейшего регулярного пособия должна решаться лично министром обороны для каждого случая индивидуально. В первый год пособие составляет 70% от зарплаты, но эта сумма сокращается каждый следующий год на 2% вплоть до пенсионного возраста.
«Похоже на чистки»
Армия Венгрии полностью комплектуется из контрактников, призыв отменили почти 20 лет назад. В последние годы численность военнослужащих растет, и в 2023 году должна достичь 37 тысяч, однако большая часть из них — это административные сотрудники. Сейчас число тех, кто способен воевать с оружием в руках, — не более 15 тысяч человек. Общее количество сотрудников в офицерском звании, как на административных, так и на военных должностях, — около 5,7 тысяч человек.
Заявленная минобороны цель январской резолюции — омоложение офицерского состава венгерской армии, поскольку скоро Будапешт ожидает новое вооружение, управлять и разрабатывать стратегию для которого сподручнее молодому поколению. Венгерская оппозиция считает, что этими действиями Орбан на самом деле пытается добиться абсолютно лояльного правительству офицерского состава армии.
Политический контекст в отставках видят и сами офицеры. «Это похоже на чистки. Среди уволенных много старших офицеров, основный опыт которых был приобретен в международных проектах НАТО, что, разумеется, повлияло на их мировоззрение», — сообщил «Новой-Европа» на условиях анонимности один из ранее добровольно ушедших в отставку представителей венгерской армии. Он утверждает, что список уволенных был составлен в Минобороны заранее, а резолюция просто создала юридический механизм, позволяющий эти планы претворить в жизнь, причем без каких-либо объяснений реальных причин увольнения.
«Разумеется, среди молодых офицеров есть и достойные кандидаты, однако уже ходят слухи, что на позиции в НАТО от венгерской армии отправляют людей не на основании опыта, а из-за их связей с околоправительственными кругами», — рассказывает другой источник в среде венгерских офицеров.
На бюджетных потоках
В соответствии с обязательствами страны-члена НАТО Венгрия давно поставила себе цель увеличить бюджет армии до 2% от ВВП. В 2023 году этот уровень впервые будет достигнут: Будапешт планирует потратить 4,34 млрд долларов на цели обороны, при номинальном ВВП страны в 195 млрд долларов. Правда пока что в бюджет самого Минобороны передана только половина этой суммы, а вторая половина находится в недавно созданном Оборонном фонде.
Сумма 2 млрд долларов в новой структуре стала результатом введенных Будапештом в прошлом году нескольких экстренных налогов на прибыль (windfall tax. — Прим. ред.): в сфере энергетики, банковского бизнеса, авиаперевозок, страхования, и — что стало совсем неожиданным — в фармацевтическом секторе. Такие разовые налоговые обременения, конечно, дают приток средств в бюджет, но при этом сильно подрывают стабильность всей налоговой системы и доверие к ней. Например, в результате сбора с фармацевтики резко упала прибыль одной из самых успешных в этой области венгерских компаний Richter Gedeon. Публичный конфликт из-за налога произошел и между Будапештом и компанией Ryanair. Глава авиаперевозчика Майкл О’Лири назвал венгерских министров идиотами, а те в ответ обвинили его в алкоголизме.
Однако разовые налоговые вливания в венгерский бюджет — едва ли не единственный выход для правительства Орбана, которое из-за конфликта с ЕС не может получить существенную часть средств из европейских фондов. Поэтому как свои социальные обязательства перед гражданами, так и обязательства перед НАТО Будапешт решил закрыть с помощью сбора средств с бизнеса.
В то же время траты на оборону в этом году столкнутся с традиционным для Венгрии «экономическим ландшафтом», а именно околокоррупционными схемами, за которые, в частности, в Брюсселе и критикуют Будапешт. Согласно планам бюджета, в военно-воздушные силы страны в 2023 году должны поступить 12 новых самолетов, заказанных у чешской фирмы Aero Vodochody. Совсем недавно 80% этой компании выкупил нынешний министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки. Таким образом, львиная доля потраченных Будапештом средств на самолеты должна вернуться в карман министра-бизнесмена, близкого к Виктору Орбану.
Среди отправленных за последние недели в отставку офицеров Венгрии вполне могут быть те, кто имеет претензии к таким схемам расходования оборонного бюджета страны.
Своей резолюцией об отставках глава минобороны одновременно избавляется от подобной критики внутри ведомства, а также повышает риски оказаться уволенным для тех, кто будет критиковать подходы министра в будущем.
Снизить влияние НАТО
Однако, кроме личного краткосрочного интереса избавиться от нелояльных в армейских рядах, в решении Будапешта зачистить офицерский корпус может скрываться более долгосрочная цель, а именно — подготовка к будущим конфликтам Венгрии и руководства НАТО.
Основы такого конфликта между Будапештом и Североатлантическим альянсом уже просматриваются, например, по вопросу Украины. Как до 24 февраля, так и уже после Венгрия как член НАТО блокировала встречи Киева и руководства Альянса на высшем уровне. Из года в год Будапешт накладывает вето на встречи комиссии Украина-НАТО. Орбан уже давно объясняет это своими претензиями к украинскому закону об образовании, который, по его мнению, ущемляет права венгерского меньшинства в Закарпатье.
В двустороннем формате лидеры двух стран не участвуют, а на многосторонних встречах Орбан при любом удобном случае демонстрирует свою неприязнь к Владимиру Зеленскому. Последний раз это случилось на днях, на саммите ЕС, где Орбан стал единственным европейским лидером, кто не аплодировал, когда в зале появился президент Украины. Позднее Виктор Орбан всё же выложил фотографию с рукопожатием с Зеленским, но как будто намеренно выбрал кадр, где президент Украины немного склоняется перед ним и не смотрит в глаза венгерскому лидеру.
Разумеется, руководство НАТО и после 24 февраля легко преодолевает эти ветирования Венгрией встреч с Киевом, организуя по сути альтернативные форматы, не требующие согласования со всеми странами-членами Альянса. Поэтому эти запреты Венгрии сейчас не имеют эффекта. И тем не менее, такой подход Будапешта демонстрирует основу для более серьезного конфликта в будущем, когда присоединение Украины к Альянсу станет реальным событием.
Вероятно, Венгрия — аналогично тому, как действует сегодня Турция по вопросу вступления Швеции и Финляндии, — будет блокировать присоединение Украины к НАТО до тех пор, пока интересы Орбана не будут учтены. Легко представить, что на стол таких переговоров, кроме вопроса меньшинств в Закарпатье, могут лечь и различные послабления для Будапешта в части антироссийских санкций или же дополнительные инвестиции в венгерскую экономику со стороны американских компаний. Как показывает опыт противостояния Брюсселя и Будапешта, процесс торга может длиться несколько лет: терпения Орбану не занимать, а внутри страны его режим вполне устойчив.
В случае, если напряжения между Венгрией и НАТО вырастет, Будапешту необходимо иметь армию, в которой все старшие офицеры будут лояльны правительству. А их в том числе политические взгляды будут в меньшей степени формироваться в рамках совместных операций с руководством альянса.
Правда, такая армия вряд ли будет современной и инициативной — как это заявляется в качестве официальной цели реформы, начатой венгерским правительством. Зато лояльный как никогда офицерский состав может стать еще одной опорой режима Виктора Орбана в его даже самых радикальных политических трансформациях внутри страны.
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