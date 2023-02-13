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МВД объявило в розыск блогера Некоглая

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск блогера Некоглая (Николая Лебедева). Его данные появились в базе розыска.

Фото: скрин с сайта МВД

Фото: скрин с сайта МВД

Некоглая разыскивают по уголовной статье. Ранее в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о клевете (128.1 УК) за распространение «фейков» о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Мизулина считает, что блогер пытался оказать на нее «давление как на общественного деятеля» после того, как она обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить его видеоролик на наличие в нем «дискредитации ВС РФ» (ст. 280.3 УК).

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7 ноября Некоглай у себя на странице в тиктоке пародию на видео с российским солдатом 138-й отдельной мотострелковой бригады, который лежал в окопе и «голыми руками отбрасывал летевшие на него гранаты».

Через несколько дней суд в Москве признал Некоглая виновным в нарушении миграционного законодательства. В итоге 21-летнего блогера выдворили из России в его родную Молдову. Во время суда молодой человек со слезами на глазах сказал, что к нему не применялась физическая сила, что он раскаивается, и попросил, чтобы его «депортировали быстрее».

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