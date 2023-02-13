МВД объявило в розыск блогера Некоглая

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск блогера Некоглая (Николая Лебедева). Его данные появились в базе розыска.

Некоглая разыскивают по уголовной статье. Ранее в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о клевете (128.1 УК) за распространение «фейков» о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Мизулина считает, что блогер пытался оказать на нее «давление как на общественного деятеля» после того, как она обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить его видеоролик на наличие в нем «дискредитации ВС РФ» (ст. 280.3 УК).