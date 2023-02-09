Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело за «фейки» о Екатерине Мизулиной

В отношении блогера Некоглая (Николай Лебедев) возбудили уголовное дело по статье о клевете (128.1 УК) за распространение «фейков» о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом она сама рассказала ТАСС.

По словам Мизулиной, дело возбуждено «в связи с распространением откровенного вранья и клеветы» о ее деятельности и работе «Лиги безопасного интернета», а также «последовавшими угрозами убийства» в ее адрес.

Мизулина считает, что блогер пытался оказать на нее «давление как на общественного деятеля» после того, как она обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить его видеоролик на наличие в нем «дискредитации ВС РФ» (ст. 280.3 УК).

7 ноября Некоглай у себя на странице в тиктоке пародию на видео с российским солдатом 138-й отдельной мотострелковой бригады, который лежал в окопе и «голыми руками отбрасывал летевшие на него гранаты».

Через несколько дней суд в Москве признал Некоглая виновным в нарушении миграционного законодательства. В итоге 21-летнего блогера выдворили из России в его родную Молдову. Во время суда молодой человек со слезами на глазах сказал, что к нему не применялась физическая сила, что он раскаивается, и попросил, чтобы его «депортировали быстрее».