Кадыров сообщил, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен.

По его словам, адъютант Алаудинова 8 февраля получил конверт с сообщением для генерала.

«Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», — рассказывает глава Чечни.

Благодаря медикам удалось избежать тяжких последствий, добавил Кадыров.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает: по словам главы ЧР, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.

«Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть», — написал Кадыров.