logo
ВидеоОбщество

Как Кадыров использует звёзд UFC?

Разбираемся, зачем Кадырову нужны именитые спортсмены, почему они соглашаются на сотрудничество и какие могут быть последствия для их карьеры

В ноябре 2022 американские бойцы UFC приезжали в Чечню на день рождения одного их сыновей Кадырова — Адама. Спортсмены Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи стреляли на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе в окружении чеченских силовиков. В этом университете, в том числе, готовят солдат для войны в Украине.

Это далеко не единственный случай, когда звезды спорта вступают в тесный контакт с Кадыровым и его окружением. Уже многие годы Рамзан использует их для своего пиара, спонсирует спортивные организации и дарит дорогие подарки отдельным спортсменам.

«Новая газета Европа» попыталась разобраться, зачем Кадырову нужны спортсмены, почему они на это соглашаются и какие могут быть последствия для их карьеры.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon