Как Кадыров использует звёзд UFC?

В ноябре 2022 американские бойцы UFC приезжали в Чечню на день рождения одного их сыновей Кадырова — Адама. Спортсмены Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи стреляли на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе в окружении чеченских силовиков. В этом университете, в том числе, готовят солдат для войны в Украине.
Это далеко не единственный случай, когда звезды спорта вступают в тесный контакт с Кадыровым и его окружением. Уже многие годы Рамзан использует их для своего пиара, спонсирует спортивные организации и дарит дорогие подарки отдельным спортсменам.
«Новая газета Европа» попыталась разобраться, зачем Кадырову нужны спортсмены, почему они на это соглашаются и какие могут быть последствия для их карьеры.
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