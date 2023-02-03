Как Кадыров использует звёзд UFC?

В ноябре 2022 американские бойцы UFC приезжали в Чечню на день рождения одного их сыновей Кадырова — Адама. Спортсмены Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи стреляли на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе в окружении чеченских силовиков. В этом университете, в том числе, готовят солдат для войны в Украине.

Это далеко не единственный случай, когда звезды спорта вступают в тесный контакт с Кадыровым и его окружением. Уже многие годы Рамзан использует их для своего пиара, спонсирует спортивные организации и дарит дорогие подарки отдельным спортсменам.

«Новая газета Европа» попыталась разобраться, зачем Кадырову нужны спортсмены, почему они на это соглашаются и какие могут быть последствия для их карьеры.