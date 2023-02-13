Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до 14 человек

В Новосибирске в результате взрыва газа и частичного обрушения дома погибли 14 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

«14 человек погибли, что, конечно, очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены прямо в зоне разрушений», — сказал Травников.

Среди погибших — двухлетний ребенок.

Пострадали девять человек, двое из них находились в реанимации, остальные — в медучреждениях.