Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до 14 человек

В Новосибирске в результате взрыва газа и частичного обрушения дома погибли 14 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.
Фото: МЧС
«14 человек погибли, что, конечно, очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены прямо в зоне разрушений», — сказал Травников.
Среди погибших — двухлетний ребенок.
Пострадали девять человек, двое из них находились в реанимации, остальные — в медучреждениях.
9 февраля в Новосибирске в пятиэтажном жилом доме на улице Литейная произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда.
10 февраля Центральный районный суд Новосибирска арестовал газовиков Ирину Урбах и Евгения Кавуна, подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме.
Евгения Кавуна и Ирину Урбах заключили под стражу на два месяца, до 9 апреля 2023 года. Против них возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).