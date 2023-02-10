Суд арестовал двоих подозреваемых по делу о взрыве газа в Новосибирске. Они проводили техобслуживание газовых плит в доме

Центральный районный суд Новосибирска арестовал газовиков Ирину Урбах и Евгения Кавуна, подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Евгения Кавуна и Ирину Урбах заключили под стражу на два месяца, до 9 апреля 2023 года, передает NGS. Против них возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Ранее следствие установило, что за несколько дней до взрыва Урбах и Кавун представились сотрудниками газовой компании и провели обслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной в Новосибирске.

«Замена шланга была произведена, но жалоб не было, диспетчеру никто не звонил, в газовую службу никто не обращался по поводу того, что была утечка, прошло трое суток, жалоб никаких не было. <…> Вину не признаю», — заявил в суде Кавун.

Он считает, что причиной взрыва стала халатность в эксплуатации газового оборудования одного из жильцов.