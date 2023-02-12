Зеленский подписал указ о санкциях против 199 россиян и одного украинца

Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против 199 граждан России и одного гражданина Украины. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В частности, в список попали начальница государственно-правового управления президента Лариса Брычева, глава «Росэнергоатома» Андрей Петров, его советник Ренат Карчаа, замглавы госкорпорации «Росатом» Юрий Яковлев и помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

Единственный украинец, попавший в санкционный список — заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук, который перешел на сторону России и был назначен директором ЗАЭС.

Согласно указу, активы этих граждан на территории Украины будут заблокированы, будет ограничена возможность проведения торговых операций, а также предотвращена возможность выведения капиталов за пределы Украины.