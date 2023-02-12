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The Telegraph: британские чиновники обсуждают с Киевом возможность производить военную технику в Украине

Высокопоставленные представители британской оборонной промышленности обсуждают со своими украинскими коллегами возможность совместного производства техники и вооружения в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, британские чиновники уже посетили страну — они рассчитывают заключить с Украиной контракт быстрее Франции и Германии, которые тоже ведут переговоры по поводу производства вооружения.

С одной стороны, эксперты считают, что налаживание собственного производства совместно с Лондоном сделает Украину менее зависимой от западных поставок, а также приблизит страну к Великобритании и НАТО. С другой стороны, независимый эксперт по обороне Фрэнсис Туса считает, что предприятия могут стать мишенью для массированных атак ВС РФ.

«Танковый завод немаленький. И, честно говоря, если бы я был Путиным, то это было бы одно из первых мест, которое я атакую»

, — сказал он.

Ранее власти Украины подали заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16.

«Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками. <…> И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье», — сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию и выступил с речью перед британским парламентом. Британский премьер Риши Сунак заявил, что «ничего не исключено», когда речь зашла о поставках Украине самолетов для борьбы с Россией.

31 января американский президент Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16. Как заявили в Белом доме, США уже поставляют вооружение, которое необходимо Украине этой зимой и весной.

Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться после того, как спустя месяцы войны в Украине была одобрена поставка танков западного производства.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что западные страны обсуждают возможность передачи истребителей F-16 Украине, особенно эту идею поддерживают страны Балтии. Однако этот вопрос, вероятно, будет «более спорным», чем ситуация с танками, отмечало издание.

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