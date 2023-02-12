The Telegraph: британские чиновники обсуждают с Киевом возможность производить военную технику в Украине

Высокопоставленные представители британской оборонной промышленности обсуждают со своими украинскими коллегами возможность совместного производства техники и вооружения в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, британские чиновники уже посетили страну — они рассчитывают заключить с Украиной контракт быстрее Франции и Германии, которые тоже ведут переговоры по поводу производства вооружения.

С одной стороны, эксперты считают, что налаживание собственного производства совместно с Лондоном сделает Украину менее зависимой от западных поставок, а также приблизит страну к Великобритании и НАТО. С другой стороны, независимый эксперт по обороне Фрэнсис Туса считает, что предприятия могут стать мишенью для массированных атак ВС РФ.