Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16

Власти Украины подали заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16. Об этом, как передает NOS.nl, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. «Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками. <…> И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье», — сказала она. Вооруженным силам Украины сначала (ВСУ) нужно будет пройти обучение по управлению истребителями, отметила Оллонгрен. Также США должны выдать разрешение на поставку, так как являются производителем этих самолетов, добавила глава Минобороны Нидерландов. По ее словам, в перспективе Украина может стать одной из стран, где будут использоваться F-16.

О чем говорили на саммите Украина-ЕС в Киеве. Передает спецкор «Новой-Европа» Ольга Мусафирова

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию и выступил с речью перед британским парламентом. Британский премьер Риши Сунак заявил, что «ничего не исключено», когда речь зашла о поставках Украине самолетов для борьбы с Россией.

31 января американский президент Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16. Как заявили в Белом доме, США уже поставляют вооружение, которое необходимо Украине этой зимой и весной.

Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться после того, как спустя месяцы войны в Украине была одобрена поставка танков западного производства.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что западные страны обсуждают возможность передачи истребителей F-16 Украине, особенно эту идею поддерживают страны Балтии. Однако этот вопрос, вероятно, будет «более спорным», чем ситуация с танками, отмечало издание.