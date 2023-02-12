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Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму $19 млрд

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse (CS) заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов). Об этом сообщает издание SonntagsZeitung.

«CS сообщает, что заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда швейцарских франков. Это более трети всех зарегистрированных российских активов в Швейцарии», — пишет издание (цитата по РИА Новости).

Из этой суммы только около четырех млрд франков (4,3 млрд долларов) принадлежат владельцам счетов, включенных в список лиц, подпадающих под санкции, пишет Le Tepms. Остальные 13,6 млрд франков (14,7 млрд долларов) принадлежат людям, на которых наложены санкции в других странах, например Виктору Вексельбергу. Также санкции распространились на средства российского ЦБ и правительства РФ.

По информации SonntagsZeitung, всего в стране задекларировано около 50 млрд долларов российских средств.

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